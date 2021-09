Ciclismo femminile, Mondiali 2021: il Dream Team olandese sembra imbattibile. L’Italia ci prova (Di sabato 25 settembre 2021) La prova in linea delle donne Elite sarà il piatto forte di questo penultimo giorno dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada. I Paesi Bassi, che sono reduci da quattro successi consecutivi, schierano una formazione che, sulla carta, sembra semplicemente imbattibile. Il contingente orange, infatti, può contare sulle due dominatrici dell’ultimo lustro, Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten, su un Ellen van Dijk in forma stellare, la quale ha vinto gli Europei in linea e i Mondiali a crono, sull’astro nascente Demi Vollering, che in questa stagione ha conquistato la Liegi-Bastogne-Liegi e La Course, e sulla leggenda vivente Marianne Vos, la quale, in carriera, ha alzato le braccia al cielo al termine di ben tre Mondiali su ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Lain linea delle donne Elite sarà il piatto forte di questo penultimo giorno deidisu strada. I Paesi Bassi, che sono reduci da quattro successi consecutivi, schierano una formazione che, sulla carta,semplicemente. Il contingente orange, infatti, può contare sulle due dominatrici dell’ultimo lustro, Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten, su un Ellen van Dijk in forma stellare, la quale ha vinto gli Europei in linea e ia crono, sull’astro nascente Demi Vollering, che in questa stagione ha conquistato la Liegi-Bastogne-Liegi e La Course, e sulla leggenda vivente Marianne Vos, la quale, in carriera, ha alzato le braccia al cielo al termine di ben tresu ...

