Ciclismo femminile | il capolavoro tattico dell’Italia Tutte per una | una per tutte | e vince Elisa Balsamo

(Di sabato 25 settembre 2021) Le critiche negli ultimi tempi non erano mancate. Nonostante qualche medaglia era sempre arrivata, in un modo o nell’altro, la compagine azzurra guidata da Edoardo Salvoldi, a partire dall’ultimo appuntamento internazionale, quello degli Europei di Trento, era stata spesso attaccata per qualche risultato al di sotto delle aspettative. Oggi la risposta è arrivata da squadra, non da un singolo: ad imporsi sul traguardo di Leuven, al termine della prova in linea dei Mondiali di, è stata, che ha potuto vestire la maglia iridata, ma il successo è di. A dimostrarlo è anche il post gara:le compagne sono andate ad abbracciare la vincitrice, per poi cantare l’inno all’unisono nel momento della premiazione. Un...

...strepitosa vittoria ai Mondiali didi Bruges: in Belgio Elisa Balsamo ha vinto la prova in linea su strada donne elite. L'Italia ritrova il gradino più alto del podio nella gara...16.45 La nostra DIRETTA LIVE della prova élitedei Mondiali di2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per commenti su un'Italia che sale ancora una volta in cima al globo. Un caro saluto e a presto! 16.44 ...Le critiche negli ultimi tempi non erano mancate. Nonostante qualche medaglia era sempre arrivata, in un modo o nell'altro, la compagine azzurra guidata da Edoardo Salvoldi, a partire dall'ultimo appu ...Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo ai mondiali di ciclismo che sono in corso di svolgimento a Lovanio, in Belgio. La giovane azzurra, già campionessa del mondo Juniores nel 2016, ...