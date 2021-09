Ciclismo, Elisa Balsamo campionessa del mondo! Italia magica, trionfo dopo 10 anni: Olanda annichilita! (Di sabato 25 settembre 2021) La gara perfetta non esiste, ma quella che oggi è riuscita a mettere in strada l’Italia nella prova in linea femminile dei Mondiali di Ciclismo in Belgio ci si avvicina molto. Una squadra da sogno, quella guidata da Dino Salvoldi, che è riuscita a mettere nel sacco le fuoriclasse olandesi con una condotta spettacolare: tutte per una, una per tutte, con Elisa Balsamo in trionfo. Il Bel Paese torna sul tetto del mondo a dieci anni di distanza dall’ultima vittoria di Giorgia Bronzini, interrompendo la serie di successi delle Orange a quattro consecutivi. Primo tratto in linea, completamente pianeggiante, che ha visto il plotone viaggiare a ritmo moderato. L’unica a provarci, più volte, è stata la slovena Urška Bravec. Il gruppo in ogni caso ha controllato l’andatura, attendendo l’ingresso ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) La gara perfetta non esiste, ma quella che oggi è riuscita a mettere in strada l’nella prova in linea femminile dei Mondiali diin Belgio ci si avvicina molto. Una squadra da sogno, quella guidata da Dino Salvoldi, che è riuscita a mettere nel sacco le fuoriclasse olandesi con una condotta spettacolare: tutte per una, una per tutte, conin. Il Bel Paese torna sul tetto del mondo a diecidi distanza dall’ultima vittoria di Giorgia Bronzini, interrompendo la serie di successi delle Orange a quattro consecutivi. Primo tratto in linea, completamente pianeggiante, che ha visto il plotone viaggiare a ritmo moderato. L’unica a provarci, più volte, è stata la slovena Urška Bravec. Il gruppo in ogni caso ha controllato l’andatura, attendendo l’ingresso ...

