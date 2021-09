Chloe Clem: l’immagine del meme della bambina bionda venduta per 74mila dollari (Di sabato 25 settembre 2021) Il celebre meme della bambina bionda che guarda fissa, con disappunto, è stato battuto all’asta per circa 74mila dollari. l’immagine è stata venduta come Nft, cioè come token non fungibile, una rappresentazione digitale non intercambiabile. La foto, chiamata Side Eyeing Chloe, mostra la giovane Chloe Clem in uno sguardo di disapprovazione dopo che sua madre le ha annunciato un viaggio a sorpresa a Disneyland. La famiglia Clem ha messo all’asta il suo Nft che è stato acquistato da 3F Music, una società di produzione musicale con sede a Dubai. La madre, Katie, ha detto alla Bbc che lei e la sua famiglia hanno assistito all’asta dalla loro casa nello Utah: «Siamo soddisfatti ed è stato ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Il celebreche guarda fissa, con disappunto, è stato battuto all’asta per circaè statacome Nft, cioè come token non fungibile, una rappresentazione digitale non intercambiabile. La foto, chiamata Side Eyeing, mostra la giovanein uno sguardo di disapprovazione dopo che sua madre le ha annunciato un viaggio a sorpresa a Disneyland. La famigliaha messo all’asta il suo Nft che è stato acquistato da 3F Music, una società di produzione musicale con sede a Dubai. La madre, Katie, ha detto alla Bbc che lei e la sua famiglia hanno assistito all’asta dalla loro casa nello Utah: «Siamo soddisfatti ed è stato ...

