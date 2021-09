Chicago Med: Will perde la licenza medica? Vediamo meglio (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa succederà nelle prossime puntata di “Chicago Med”, in onda giovedì prossimo, 30 settembre su Italia 1? Cosa succederà a Will nelle prossime puntate di Chicago Med?Giovedì sera è andato in onda Chicago Med, uno degli spin-off (insieme a Chicago Pd) della fortunata serie di Chicago Fire. Cosa succederà nei prossimi appuntamenti dello show di Dick Wolf? Giovedì prossimo andranno in onda 3 puntate: a partire dalle 21:20, potremmo assistere a “Non ha più importanza”, “La terra trema sotto di noi” e “La scelta di Salomone“. Al centro degli episodi ci sarà il dottor Will Halstead, che metterà in serio pericolo la sua carriera. Il tutto nasce dalla perdita di un suo paziente, dopo che egli era dipendente da ossicodone. Il medico, che si sente ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa succederà nelle prossime puntata di “Med”, in onda giovedì prossimo, 30 settembre su Italia 1? Cosa succederà anelle prossime puntate diMed?Giovedì sera è andato in ondaMed, uno degli spin-off (insieme aPd) della fortunata serie diFire. Cosa succederà nei prossimi appuntamenti dello show di Dick Wolf? Giovedì prossimo andranno in onda 3 puntate: a partire dalle 21:20, potremmo assistere a “Non ha più importanza”, “La terra trema sotto di noi” e “La scelta di Salomone“. Al centro degli episodi ci sarà il dottorHalstead, che metterà in serio pericolo la sua carriera. Il tutto nasce dalla perdita di un suo paziente, dopo che egli era dipendente da ossicodone. Il medico, che si sente ...

