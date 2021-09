Chi era Felicita Chiambretti, madre del conduttore Piero: “Ho sofferto tanto” (Di sabato 25 settembre 2021) Felicita Chiambretti è la super mamma di Piero Chiambretti, donna forte e coraggiosa che ha sfidato i tabù della sua epoca e ha cresciuto il figlio da madre single. La sua è una vita ricca di interessi e accenti curiosi, tra cui spicca la grande passione per la scrittura. Si è spenta all’ospedale Mauriziano di Torino il 21 marzo del 2020 a causa del Coronavirus. Sappiamo che è stata una scrittrice con la passione per la poesia (ha firmato diversi libri) e ha cresciuto il figlio, nato nel 1956, a Torino da mamma single in un’epoca in cui questa condizione era un tabù. Secondo quanto emerso, Felicita Chiambretti viveva in Piemonte e alle spalle ha una storia dove non sono mancate difficoltà ma anche tante gioie, come lei stessa ha raccontato nel corso di alcune ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)è la super mamma di, donna forte e coraggiosa che ha sfidato i tabù della sua epoca e ha cresciuto il figlio dasingle. La sua è una vita ricca di interessi e accenti curiosi, tra cui spicca la grande passione per la scrittura. Si è spenta all’ospedale Mauriziano di Torino il 21 marzo del 2020 a causa del Coronavirus. Sappiamo che è stata una scrittrice con la passione per la poesia (ha firmato diversi libri) e ha cresciuto il figlio, nato nel 1956, a Torino da mamma single in un’epoca in cui questa condizione era un tabù. Secondo quanto emerso,viveva in Piemonte e alle spalle ha una storia dove non sono mancate difficoltà ma anche tante gioie, come lei stessa ha raccontato nel corso di alcune ...

Advertising

borghi_claudio : @bincenzino Non so a chi si riferisca con 'noi' ma io sono sempre stato uno strenuo difensore delle minoranze se pe… - AntoVitiello : #Maldini su #Locatelli: 'Sono arrivato nella settimana della sua cessione al Sassuolo. Gli abbiamo chiesto di riman… - Gazzetta_it : Motorsport e famiglia Vinales in lutto: chi era Dean Berta, il 15enne morto a Jerez - pippo78tn : RT @PicodaMirandola: Scoop del secolo. Da uno studio di Science, Bassetti dichiara: 'non era mai stato dimostrato prima, l'immunità natural… - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: Motorsport e famiglia Vinales in lutto: chi era Dean Berta, il 15enne morto a Jerez -