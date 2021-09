Chelsea-Manchester City | Tuchel | “Non al nostro miglior livello ma hanno meritato”

(Di sabato 25 settembre 2021) Thomasha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la sconfitta di misura subita dal suocontro ila Stamford Bridge. Il tecnico dei Blues è sembrato piuttosto deluso: “Abbiamo perso la partita e ilhadi vincere. Fino al gol siamo stati molto forti negli ultimi 20 metri di campo, ma solo lì purtroppo. Ovunque non siamo stati abbastanza bravi da alleviare la pressione e colpirli. Nel complesso, semplicemente, non eravamo ale. Abbiamo cercato di spingere e portare la folla dietro di noi. È stata una partita molto emozionante, ma mai ai massimi livelli. Abbiamo subito un gol su un gioco piazzato. Anche se volessimo fare lanci lunghi per Lukaku non è stato abbastanza ...

Sarà la prima volta per José Mourinho ma anche per Maurizio Sarri : tra i due ci fu un fugace incontro in Premier League tre stagioni fa in unUnited, con tanto di battibecco ...City, il dominio catalano Guardiola ha dominato. In lungo e in largo. Con Cancelo a sinistra che ha praticamente fatto tutto quello che gli passava in testa, Grealish ha ...Thomas Tuchel amareggiato dopo la sconfitta in casa del suo Chelsea per 0-1 contro il Manchester City di Pep Guardiola.Prova di forza impressionante. Chelsea annichilito. E risultato che sta veramente stretto al Manchester City di Guardiola, che espugna Stamford Bridge (0-1) infliggendo ai campioni d'Europa ...