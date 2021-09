Chelsea-Manchester City, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 settembre 2021) Alle 13.30 andrà in scena il remake dell’ultima finale di Champions League. A Stamford Bridge il Chelsea riceverà il Manchester City. Ecco le scelte di Tuchel e Guardiola.formazioni ufficiali Chelsea-Manchester City:Chelsea (3-5-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Kovacic, Alonso; Werner, LukakuManchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Foden; B. Silva, G. Jesus, Grealish Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Alle 13.30 andrà in scena il remake dell’ultima finale di Champions League. A Stamford Bridge ilriceverà il. Ecco le scelte di Tuchel e Guardiola.(3-5-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Kovacic, Alonso; Werner, Lukaku(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Foden; B. Silva, G. Jesus, Grealish Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

