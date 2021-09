Chelsea-Manchester City 0-1 | Guardiola | “Giocato da squadra | inizia settimana affascinante”

(Di sabato 25 settembre 2021) Pepha parlato al termine di0-1, match della sesta giornata di Premier League. Un successo che ha permesso ai Citizens di agganciare la vetta provvisoria della classifica, proprio insieme ai Blues. “Sono molto contento del modo in cui abbiamo, non solo del risultato. Abbiamo corso l’uno per l’altro, come una vera– ha spiegato– Attaccante? A volte pensiamo ce ne sia bisogno, l’anno scorso abbiamo vinto il campionato con Aguero infortunato per tutto l’anno. Si può capitalizzare in molti modi.” Uno sguardo anche ai prossimi match, con Psg in Champions e poi il big match con il Liverpool di domenica prossima: “Sarà sicuramente una, siamo pronti.” ...

Advertising

DoentesPFutebol : JESUS! É DO CITY! Chelsea 0x1 Manchester City - SpheraSports : FT: Chelsea 0-1 Manchester City ?????? - babazuriel : @BravinYuri Maneno ya Manchester wachia wana Manchester ambia Chelsea wakupe kazi - Fanna031 : RT @NDIMZIN: Chelsea FC Manchester United Orlando Pirates Sithi sawbona bo bhovungane???????????????? - NDIMZIN : Chelsea FC Manchester United Orlando Pirates Sithi sawbona bo bhovungane???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Manchester

Sarà la prima volta per José Mourinho ma anche per Maurizio Sarri : tra i due ci fu un fugace incontro in Premier League tre stagioni fa in unUnited, con tanto di battibecco ...City, il dominio catalano Guardiola ha dominato. In lungo e in largo. Con Cancelo a sinistra che ha praticamente fatto tutto quello che gli passava in testa, Grealish ha ...Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la sconfitta di misura subita dal suo Chelsea contro il Manchester City a Stamford Bridge. Il tecnico dei Blues è sembrato piuttosto deluso: ...Premier League, le parole di Pep Guardiola dopo Chelsea-Manchester City 0-1: "Non serve per forza un attaccante, abbiamo vinto campionato senza Aguero" ...