Championship | Jordie Barrett punisce il Sudafrica | All Blacks campioni

Advertising

Rugbymeet : All Blacks campioni del Rugby Championship. A Townsville i ragazzi di Ian Foster superano il Sudafrica per 19 a 17.… -

Ultime Notizie dalla rete : Championship Jordie

La Gazzetta dello Sport

... che nel match che ha aperto la quinta e penultima giornata del Rugbydell'emisfero ...un break nella linea difensiva e poi lancia per la corsa solitaria in meta l'ala Will Jordan (...Va sulla piazzola il fratelloe All Blacks di nuovo in vantaggio 13 - 11 . Ma perdono troppi palloni banali gli All Blacks che non sfruttano la superiorità in questo primo tempo e vanno al ...Mancava un punto per essere campioni e gli All Blacks non mancano l’appuntamento. E il punto arriva, compreso dei tre aggiuntivi per la vittoria. La Nuova Zelanda batte il Sudafrica nel match numero 1 ...Poker calato dalla Nuova Zelanda, che nella quarta giornata della Rugby Championship trovano la quarta vittoria con bonus e scappano via in classifica. Vittima di giornata, come sette giorni fa, l'Arg ...