Cerveteri | allestisce una discarica di rifiuti pericolosi e ci nasconde un fucile rubato | arrestato 48enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021) Andava in giro a fare il “robivecchi” ma, invece di smaltire in maniera autorizzata ipresi dalle cantine e dai solai, li accumulava in un terreno fino a trasformalo in una vera e propriadispeciali e, incurante dell’inquinamento ambientale, per poter risparmiare sullo smaltimento. Ma questo è costato caro a undidai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per i reati di detenzione illegale di armi, ricettazione e gestione disenza autorizzazione.abusiva in un terreno:tossici e unIeri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di, unitamente a ...