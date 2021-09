Centenario Di Vagno, alla cerimonia di Conversano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato il primo parlamentare vittima del fascismo (Di sabato 25 settembre 2021) Dalla fondazione Di Vagno: A cento anni dall’assassinio appare necessario aggiornare il bilancio degli studi nazionali e internazionali sulle origini del fascismo, con una proiezione nella contemporaneità. In particolare, si ritiene importante una riflessione più ampia sul “blocco storico 1919-1922” e sull’uso della violenza come strumento politico finalizzato alla conquista del potere, nel quadro più vasto della storia nazionale e internazionale del XX secolo, attraverso l’attualizzazione del dibattito scientifico aperto ai contributi di studiosi di diverso orientamento culturale e politico, nella convinzione che solo un confronto trasparente e senza preclusioni di principio può contribuire ad una conoscenza più approfondita. Considerata l’importanza dell’evento, non meramente ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 settembre 2021) Dfondazione Di: A cento anni dall’assassinio appare necessario aggiornare il bilancio degli studi nazionali e internazionali sulle origini del, con una proiezione nella contemporaneità. In particolare, si ritiene importante una riflessione più ampia sul “blocco storico 1919-1922” e sull’usoviolenza come strumento politico finalizzatoconquista del potere, nel quadro più vastostoria nazionale e internazionale del XX secolo, attraverso l’attualizzazione del dibattito scientifico aperto ai contributi di studiosi di diverso orientamento culturale e politico, nella convinzione che solo un confronto trasparente e senza preclusioni di principio può contribuire ad una conoscenza più approfondita. Considerata l’importanza dell’evento, non meramente ...

