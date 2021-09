Catherine Zeta-Jones | 52 anni e mora per sempre

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 settembre 2021) Le icone hanno icone? Ma certo! Quella di Catherine Zeta-Jones è Elizabeth Taylor. L’attrice gallese, che soffia 52 anni il 25 settembre, dall’aspetto che sfida le leggi del tempo, racconta che la diva dagli occhi viola è sempre stata il suo punto di riferimento beauty, specie per il makeup smokey e i capelli di velluto: «Quando avevo 10 anni ho incontrato la signora Taylor al Victoria Palace Theatre di Londra. Le ho chiesto se avrebbe voluto togliersi gli occhiali da sole per lasciarmi ammirare i suoi occhi strepitosi. Lei gentilmente ha risposto con un sorriso: “Oh tesoro, è mattina. Ed è troppo presto per poterti accontentare”. Poi mi ha posato la mano sulla testa. Mi è bastato. Mi sono sentita subito perfettamente in ordine».