(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Il Sassuolo è una grandissima squadra che merita rispetto, ma noi dobbiamo pensare a fare bene e proseguire il nostro percorso di crescita. Abbiamo fatto deiinnelle ultime due gare matanto. La crescita del collettivo ci lascia speranzosi di poter fare bene domani“. Queste le parole del tecnico granata Fabriziointervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo–Salernitana. e che ha annunciato che “ha un affaticamento che non gli permette di essere a disposizione domani“. “La squadra sta crescendo in fiducia e condizione, mi aspetto dei progressi anche domani. Tutto quello che abbiamo fatto di buono nelle ultime gare dobbiamo portarlo ad un livello più alto – ha ...

Advertising

anteprima24 : ** #Castori perde #Ribery: 'Fatti passi in avanti ma possiamo migliorare ancora' ** - giornaleradiofm : Approfondimenti: Salernitana: Castori perde Ribery, ora serve salto qualità: (ANSA) - SALERNO, 25 SET - 'Il Sassuol… - glooit : Salernitana: Castori perde Ribery, ora serve salto qualità leggi su Gloo - TuttoSalerno : La Salernitana perde ancora, ma almeno perde bene. Castori tra sorriso e rammarico, ora il Verona - infoitsport : La Salernitana perde ancora, ma almeno perde bene. Castori tra sorriso e rammarico, ora il Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Castori perde

Tutto quello che abbiamo fatto di buono nelle ultime gare dobbiamo portarlo ad un livello più alto - ha insistito- . Servirà maggiore aggressività, intensità e ritmo per provare a fare ...Sassuolo - Salernitanauno dei suoi grandi protagonisti: Franck Ribery non potrà essere della partita in programma domenica alle ore 15 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Fabrizio, tecnico dei campani, ha ...“Il Sassuolo è una grandissima squadra che merita rispetto, ma noi dobbiamo pensare a fare bene e proseguire il nostro percorso di crescita. Abbiamo fatto dei passi in avanti nelle ultime due gare ma ...(ANSA) – SALERNO, 25 SET – “Il Sassuolo è una grandissima squadra che merita rispetto, ma noi dobbiamo pensare a fare bene e proseguire il nostro percorso di crescita. Abbiamo fatto dei passi in avant ...