Castellana Grotte, la protesta degli studenti: manifestazione stamani Trasporto scolastico ed orari di ingresso sdoppiati: sciopero con rispetto delle prescrizioni per il contrasto al corona virus (Di sabato 25 settembre 2021) Nell’immagine, offuscata trattandosi per lo più di minori, l’arrivo del pullman. Gli studenti del “Dell’erba” di Castellana Grotte protestano per questo: si sono contrastati in tutti i modi gli assembramenti e poi succede questo? Va detto che i ragazzi sono con le mascherine. Stamattina manifestano per esprimere il loro dissenso rispetto allo sdoppiamento degli orari di ingresso a scuola, deciso dal prefetto di Bari, ed appunto nei confronti di un sistema del Trasporto scolastico ritenuto carente. Lo sciopero viene effettuato nel rispetto delle prescrizioni per il contrasto al corona virus: pochi ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 settembre 2021) Nell’immagine, offuscata trattandosi per lo più di minori, l’arrivo del pullman. Glidel “Dell’erba” dino per questo: si sono contrastati in tutti i modi gli assembramenti e poi succede questo? Va detto che i ragazzi sono con le mascherine. Stamattina manifestano per esprimere il loro dissensoallo sdoppiamentodia scuola, deciso dal prefetto di Bari, ed appunto nei confronti di un sistema delritenuto carente. Loviene effettuato nelper ilal: pochi ...

Advertising

zazoomblog : Castellana Grotte la protesta degli studenti: manifestazione stamani Trasporto scolastico ed orari di ingresso sdop… - puglianotizie24 : Grotte di Castellana, ottobre con Speleonight e Speleofamily - azpuita : New post (Intitolazione via a Vitantonio De Bellis, Marco De Luca: “Con la nostra presenza si rafforza il rapporto… - antennasud_13 : Castellana Grotte | Una via per Vitantonio De Bellis - babynaughtyboi : RT @TonnoCallipoVol: Gli scatti fotografici più significativi del test match pre-season contro contro Castellana Grotte disputato in chiusu… -