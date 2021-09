Caso Ziliani | le due sorelle nella stessa cella La nonna | «Mirto gestiva gli averi di mia figlia | avevano litigato»

Leggi su open.online

(Di sabato 25 settembre 2021) Silvia e Paola Zani hanno trascorsole prime ore di detenzione dopo l’arresto per l’omicidio della madre, Laura, scomparsa da Temù in provincia di Bresciamattinata dell’8 maggio 2021 e ritrovata morta l’8 agosto in montagna. La sete di denaro, secondo la Gip di Brescia Alessandra Sabatucci, avrebbe spinto le due figlie e il fidanzato della sorella maggiore,Milani, a commettere l’omicidio. Silvia, impiegata in una Rsa, e Paola, studentessa di Economia, a soli 18 giorni dalla scomparsa della madre si compiacevano al telefono del patrimonio che avrebbero ricevuto in eredità: «900 euro, troppo figo, soltanto con quelli paghiamo l’anticipo per un’auto nuova e forse ci sta anche una vacanza», dice una delle duein ...