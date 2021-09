‘Caso Valentino’, il Pd: “Rispetto per la magistratura, ora arriverà commissario da Roma” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Assoluto Rispetto per il lavoro della magistratura. Carmine Valentino ha formalizzato questa mattina le dimissioni da segretario provinciale, sospendendosi dal Pd. Come da prassi, Roma invierà un commissario che gestirà il partito fino al prossimo congresso, già programmato per la fine dell’anno”. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che la federazione sannita del Pd lancia a pochissime ore dalla notizia degli arresti domiciliari scattati per Carmine Valentino, ormai ex segretario provinciale. “A lui va la nostra vicinanza umana, convinti che saprà difendersi dalle accuse nelle sedi opportune” – scandiscono Antonella Pepe, Giovanni Cacciano, Giovanni De Lorenzo e Giovanni Zarro. Ma presso il quartier generale di corso Garibaldi sono presenti anche il deputato Umberto Del Basso De Caro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Assolutoper il lavoro della. Carmine Valentino ha formalizzato questa mattina le dimissioni da segretario provinciale, sospendendosi dal Pd. Come da prassi,invierà unche gestirà il partito fino al prossimo congresso, già programmato per la fine dell’anno”. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che la federazione sannita del Pd lancia a pochissime ore dalla notizia degli arresti domiciliari scattati per Carmine Valentino, ormai ex segretario provinciale. “A lui va la nostra vicinanza umana, convinti che saprà difendersi dalle accuse nelle sedi opportune” – scandiscono Antonella Pepe, Giovanni Cacciano, Giovanni De Lorenzo e Giovanni Zarro. Ma presso il quartier generale di corso Garibaldi sono presenti anche il deputato Umberto Del Basso De Caro ...

