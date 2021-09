Carmen Consoli | la maternità e il nuovo disco | «Lasciamo tempo al cuore»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 settembre 2021) Un maglione a collo alto che sbuca sotto il grembiulino bianco, e un enorme fiocco rosa per tener fermo il colletto. Per la copertina del suo nono album in studio, Carmen Consoli ha scelto ancora una sua foto. Stavolta, però, di lei bambina, con quegli occhi già enormi e la bocca che sembra disegnata, durante uno dei suoi primi giorni di scuola. «Se ci fai caso, la penna che tengo in mano è smangiucchiata, ero nervosa perché a scrivere ero più lenta degli altri bambini», ci rivela presentando «Volevo fare la rockstar», il nuovo disco che il 24 settembre interrompe alcuni anni di silenzio. «Sono una mancina corretta: usavo la sinistra, mi dissero che non si doveva fare».