Carles Puigdemont è libero, può lasciare la Sardegna (Di sabato 25 settembre 2021) Carles Puigdemont è tornato libero, senza alcuna misura cautelare. Arrestato giovedì sera all'aeroporto di Alghero, appena sbarcato da un volo dal Belgio, l'ex presidente della Catalogna ha passato la notte nel carcere di Bancali a Sassari, dove ieri ha assistito all'udienza di convalida dell'arresto avvenuto su mandato internazionale chiesto dalla magistratura spagnola. Ma la Corte d'Appello di Sassari ha deciso per la scarcerazione senza alcuna restrizione: il leader catalano è quindi libero anche di lasciare l'Italia, nonostante l'udienza per decidere l'estradizione in Spagna sia stata fissata per il 4 ottobre. Nel caso non si presentasse e non fosse nemmeno su territorio italiano, come probabile, la corte dovrà archiviare il caso con un non luogo a procedere. Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021)è tornato, senza alcuna misura cautelare. Arrestato giovedì sera all'aeroporto di Alghero, appena sbarcato da un volo dal Belgio, l'ex presidente della Catalogna ha passato la notte nel carcere di Bancali a Sassari, dove ieri ha assistito all'udienza di convalida dell'arresto avvenuto su mandato internazionale chiesto dalla magistratura spagnola. Ma la Corte d'Appello di Sassari ha deciso per la scarcerazione senza alcuna restrizione: il leader catalano è quindianche dil'Italia, nonostante l'udienza per decidere l'estradizione in Spagna sia stata fissata per il 4 ottobre. Nel caso non si presentasse e non fosse nemmeno su territorio italiano, come probabile, la corte dovrà archiviare il caso con un non luogo a procedere.

