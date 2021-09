Carceri | il sindacato di Polizia penitenziaria denuncia una nuova aggressione a S Maria Capua Vetere

(Di sabato 25 settembre 2021) Era in servizio nel carcere di S.e, quando ha sentito l’allarme provenire dall’infermeria, è immediatamente accorso per dare ausilio ma è rimasto vittima delle folle intemperanza di un detenuto. Ne dà notizia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania delAutonomo: “E’ successo che giovedì, al suonare dell’allarme proveniente dal Reparto Infermeria causa le escandescenze di un detenuto di origini napoletane che era ricoverato, un Assistente capo diin servizio in altra postazione dell’Istituto non esitava a correre di rinforzo sul luogo dell’evento critico. Nel tentativo di contenere l’esagitato, veniva però aggredito con inaudita violenza. Purtroppo, il collega aveva ...

Era in servizio nel carcere di S.Maria Capua Vetere e, quando ha sentito l'allarme provenire dall'infermeria, è immediatamente accorso per dare ausilio ma è rimasto vittima delle folle intemperanza di ...Un Assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato malmenato da un detenuto ed è finito in ospedale in osservazione per un trauma crani ...