Capello è sicuro | «Dybala? Voglio dire questa cosa»

(Di sabato 25 settembre 2021) Fabio, ex allenatore della Juve, ha voluto esprimere il suo pensiero su Paulo. Le dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Fabioha detto la sua su Paulo. Le dichiarazioni. «adesso deve fare…il. L’aspetto più importante è che stia bene fisicamente per non vivere una stagione travagliata come l’ultima. Se è in forma, Paulo possiede qualità e inventiva tali da poter garantire qualdi diverso alla Juventus: dai gol agli assist, ma anche giocate decisive e reti su punizione e rigore.ha diversi gol nei piedi. Può ripetere i 26 della sua miglior stagione, però per riuscirci ha bisogno anche della squadra. Non si può pensare che possa bastare lui da solo». L'articolo proviene da Calcio News 24.