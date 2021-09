Can Yaman? "Cos'è successo davvero": Diletta Leotta vuota il sacco alla Toffanin, come campano adesso (Di sabato 25 settembre 2021) Diletta Leotta si è aperta sulla sua vita privata con Silvia Toffanin, che l'ha ospitata nel suo salotto di Verissimo. Innanzitutto, è stata fatta chiarezza una volta per tutte sulla storia d'amore con Can Yaman, che è finita questa estate e che per molti addetti ai lavori non sarebbe mai stata vera, ma “scritta” a tavolino per conquistare ancor più visibilità mediatica e copertine delle riviste. “Con Can è stato un colpo di fulmine - ha raccontato - siamo due ragazzi di trent'anni che si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e molto bello, ma è stato difficile fare i conti con la fama di entrambi”. adesso però “siamo lontani”, ha confessato la bella bordocampista di Dazn: “È finita ma non si può mai sapere cosa la vita ti può ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021)si è aperta sulla sua vita privata con Silvia, che l'ha ospitata nel suo salotto di Verissimo. Innanzitutto, è stata fatta chiarezza una volta per tutte sulla storia d'amore con Can, che è finita questa estate e che per molti addetti ai lavori non sarebbe mai stata vera, ma “scritta” a tavolino per conquistare ancor più visibilità mediatica e copertine delle riviste. “Con Can è stato un colpo di fulmine - ha raccontato - siamo due ragazzi di trent'anni che si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e molto bello, ma è stato difficile fare i conti con la fama di entrambi”.però “siamo lontani”, ha confessato la bella bordocampista di Dazn: “È finita ma non si può mai sapere cosa la vita ti può ...

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - VanityFairIt : Sguardi complici, volti sorridenti ed espressione rilassata: Can Yaman e Francesca Chillemi sembrano al settimo cie… - iltirreno : Tutti pazzi per il modello turco al Modigliani Forum - LelloPinto : RT @LelloPinto: Diletta tutti gli italiani, ma chi se la mangia è un turco. Can Yaman da buon fumatore arriva fino alla cicca. - LelloPinto : Diletta tutti gli italiani, ma chi se la mangia è un turco. Can Yaman da buon fumatore arriva fino alla cicca. -