Campo de’ Fiori, turista inglese fa il bagno nella fontana e danneggia l’impianto idraulico: denunciato (Di sabato 25 settembre 2021) Roma – Nel corso di un servizio di controllo per arginare fenomeni di mala Movida, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ha disposto per il fine settimana accurati controlli nelle varie zone interessate dal fenomeno. nella notte, a Campo de Fiori un turista inglese di 25 anni è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento perché dopo essersi calato nella locale fontana aveva provocato il danneggiamento del sistema di riciclo dell’acqua, senza interessare, per fortuna, la struttura storico-architettonica del monumento. Nel quartiere storico di Trastevere i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne romano subito dopo aver sottratto – strappandola dal collo – una collana in oro ad uno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021) Roma – Nel corso di un servizio di controllo per arginare fenomeni di mala Movida, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ha disposto per il fine settimana accurati controlli nelle varie zone interessate dal fenomeno.notte, adeundi 25 anni è statodai Carabinieri permento perché dopo essersi calatolocaleaveva provocato ilmento del sistema di riciclo dell’acqua, senza interessare, per fortuna, la struttura storico-architettonica del monumento. Nel quartiere storico di Trastevere i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne romano subito dopo aver sottratto – strappandola dal collo – una collana in oro ad uno ...

Advertising

SkyTG24 : Danneggia la fontana di Campo de' Fiori, denunciato turista - JuventusFCYouth : #Under23 così in campo per #JuveTriestina! ?? Israel; Barbieri, de Winter, Riccio, Anzolin; Sersanti, Zuelli, Miret… - ilfaroonline : Campo de’ Fiori, turista inglese fa il bagno nella fontana e danneggia l’impianto idraulico: denunciato - ritaglia1gmail : RT @ilriformista: Dopo il tuffo ha danneggiato il sistema di riciclo dell’acqua, senza interessare, per fortuna, la struttura storico-archi… - anna_annie12 : Danneggia la fontana di Campo de' Fiori, denunciato turista | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Campo de’ Roberto De Laurentis scende in campo ufficialmente per la presidenza della Figc trentina: 'Urge un immediato rinnovamento. Non contano le poltrone, ma le società' il Dolomiti