Campionati del Mondo di ciclismo: tavola apparecchiata per Van Aert? L’Italia spera nel “non c’è 2 senza 3” (Di sabato 25 settembre 2021) A esattamente un secolo dall’esordio, avvenuto a Copenhagen nel 1921, si correrà domani, in Belgio, lungo i 267 chilometri da Anversa a Lovanio, parte in linea e parte in doppio circuito alternato, la 94esima edizione dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada. Ad onor del vero, gli addetti ai lavori considerano quello del 1927 ad Adenau, sul circuito automobilistico del Nurburing, il primo mondiale. Questo perché le prime sei edizioni furono riservate ai dilettanti con i professionisti ammessi solo nel 1927, occasione in cui fu introdotta la maglia iridata in coincidenza con il podio tutto azzurro composto da Alfredo Binda, Costante Girardengo e Domenico Piemontesi. Il percorso parrebbe durissimo. Non tanto per un’asperità particolare ma per la continuità di saliscendi che non concederanno tregua ai corridori. Eccettuati i primi ... Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021) A esattamente un secolo dall’esordio, avvenuto a Copenhagen nel 1921, si correrà domani, in Belgio, lungo i 267 chilometri da Anversa a Lovanio, parte in linea e parte in doppio circuito alternato, la 94esima edizione deideldisu strada. Ad onor del vero, gli addetti ai lavori considerano quello del 1927 ad Adenau, sul circuito automobilistico del Nurburing, il primo mondiale. Questo perché le prime sei edizioni furono riservate ai dilettanti con i professionisti ammessi solo nel 1927, occasione in cui fu introdotta la maglia iridata in coincidenza con il podio tutto azzurro composto da Alfredo Binda, Costante Girardengo e Domenico Piemontesi. Il percorso parrebbe durissimo. Non tanto per un’asperità particolare ma per la continuità di saliscendi che non concederanno tregua ai corridori. Eccettuati i primi ...

