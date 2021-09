Campania | il bollettino Covid | 342 positivi | tasso all’1 | 8%

(Di sabato 25 settembre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 342 a fronte di 18.343 tamponi molecolari processati (,8%). Si registrano 2 nuovi decessi. La situazione posti letto: 15 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 18); 266 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 268). Ildi ieri L'articolo ilNapolista.

Il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a sabato 25 settembre 2021. Sono 342 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 18.343 tamponi, 2 i nuovi decessi. Oltre 18 mila tamponi processati in Campania, registrati due nuovi decessi. Calano sia le terapie intensive che i ricoveri ordinari.