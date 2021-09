Camerota | nuovi rilievi L’Arpac conferma | “Mare super pulito”

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Alcuni giorni fa, nel tratto prospiciente la foce del vallone delle Fornaci, lungo la spiaggia Marina delle Barche, gli esiti deidelin, diedero esito negativo. Il motivo è da ricercare nelle abbondanti piogge che precedettero i giorni del prelievo. Il sindaco di, Mario Salvatore Scarpitta, firmò – come da prassi – l’ordinanza di divieto di balneazione ma, nello stesso tempo, rassicurò i cittadini e sottolineò la casualità del livello alto di batteri che corrispondeva esattamente con il trasporto in, da parte della pioggia, di sedimenti fermi sul letto del ruscello dalla scorsa primavera. La minoranza bacchettò l’amministrazione accusandola di aver «nascosto l’ordinanza». Documento che, invece, era affisso in ...

