Calcio: Serie A. Pioli 'Abbiamo dimostrato grande forza mentale' (Di sabato 25 settembre 2021) "Secondo me Abbiamo conquistato una grande vittoria". LA SPEZIA - "E' stata una partita complicata, la quinta in quindici giorni, e secondo me Abbiamo conquistato una grande vittoria". Lo dice il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "Secondo meconquistato unavittoria". LA SPEZIA - "E' stata una partita complicata, la quinta in quindici giorni, e secondo meconquistato unavittoria". Lo dice il ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, #Evergrande al collasso e pure #Suning adesso trema. Ma il futuro? - capuanogio : ?? Data un'occhiata ai giornali, oggi non leggerete molto su #DAZN e le sue vicende di ieri. Convinto che il tema i… - SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - SERIE_A2 : @pandablackblue Sulla mia pagina hai la trasmissione di calcio in diretta, segui il mio account principale @SPORTS_SPACE2 ... e Retweet - SERIE_A2 : @AgoCannella Sulla mia pagina hai la trasmissione di calcio in diretta, segui il mio account principale @SPORTS_SPACE2 ... e Retweet -