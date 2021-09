Bundesliga 2021/2022, tonfo del Dortmund in trasferta: Zakaria regala i tre punti al Gladbach (Di sabato 25 settembre 2021) Cade il Borussia Dortmund nella sesta giornata della Bundesliga 2021/2022. Gli uomini di Rose, infatti, hanno perso per 1-0 in trasferta contro il Borussia MonchenGladbach. Decisivo un bel gol di Zakaria al 37? del primo tempo. Da segnalare tra le fila giallonere anche l’espulsione di Dahoud tre minuti più tardi. In generale il Dortmund, ha faticato tremendamente a creare occasioni da gol. Sono addirittura zero i tiri in porta a fine partita. Certamente non ha pagato la scelta di lasciare a casa Erling Haaland e Marco Reus, i due migliori realizzatori della squadra. Sfuma dunque la seconda posizione per la squadra di Rose, che in questo momento è quarta alle spalle di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Una bella boccata d’ossigeno, invece, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Cade il Borussianella sesta giornata della. Gli uomini di Rose, infatti, hanno perso per 1-0 incontro il Borussia Monchen. Decisivo un bel gol dial 37? del primo tempo. Da segnalare tra le fila giallonere anche l’espulsione di Dahoud tre minuti più tardi. In generale il, ha faticato tremendamente a creare occasioni da gol. Sono addirittura zero i tiri in porta a fine partita. Certamente non ha pagato la scelta di lasciare a casa Erling Haaland e Marco Reus, i due migliori realizzatori della squadra. Sfuma dunque la seconda posizione per la squadra di Rose, che in questo momento è quarta alle spalle di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Una bella boccata d’ossigeno, invece, ...

