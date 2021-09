Bull serie tv su Rai 2 | trama episodi 25 settembre 2021

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 25 settembre 2021)25. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 25su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAStagione 5o 12 Prova contraria. La puntata prosegue la storia raccontata nell’o precedente, conclusosi con l’arresto di Leo, il figlio di Arthur Craddick, l’uomo per il quale la TAC era riuscita a far presentare da parte della procura la richiesta di annullamento di un’ingiusta condanna. Il giovane Leo è accusato dell’omicidio del detective Kaminsky, l’uomo che 12 anni prima arrestò suo padre. E l’accusa sembra avere delle buone carte da giocare. Leo è stato visto da ...