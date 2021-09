Brescia | caso Ziliani | le figlie dell' ex vigilessa uccisa insieme in cella

Advertising

Delu90Inter : @Davide_m9 Devo dire che non ci credevo, né quando lo accostavano a noi dal Brescia né dopo l'anno scorso al Milan:… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Caso Laura Ziliani: arrestate due delle figlie della vigilessa e Mirto, il fidanzato di una delle due. A #Pomeriggio5 par… - pomeriggio5 : Caso Laura Ziliani: arrestate due delle figlie della vigilessa e Mirto, il fidanzato di una delle due. A… - SLN_Magazine : Brescia, svolta nel caso Ziliani: arrestate le due figlie - Giorno_Brescia : Caso Ziliani, il sindaco di Temù: sospettavamo un omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia caso

Il movente - E' il denaro il movente individuato dal Gip diAlessandra Sabatucci , che nell'ordinanza descrive tre giovani molto interessati agli averi di Laura. Silvia e Paola, ...... nel primobisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel ... DIRETTA/Crotone (risultato finale 2 - 2): Mulattieri riacciuffa le Rondinelle! KARGBO ...Il report di venerdì 24 settembre fornito dalla Regione. Sono stati 66.355 i tamponi effettuati, per un tasso di positività in discesa allo 0,7% ...In isolamento a Canton Mombello, invece, Mirto Milani, fidanzato della sorella maggiore e amante della minore, indagato anche lui per la morte dell'ex vigilessa ...