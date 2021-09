Brad Pitt e George Clooney star di un nuovo thriller diretto da Jon Watts (Di sabato 25 settembre 2021) I due attori George Clooney e Brad Pitt saranno i protagonisti di un nuovo thriller scritto e diretto dal regista Jon Watts. George Clooney e Brad Pitt saranno i protagonisti di un nuovo thriller diretto da Jon Watts. Il progetto, di cui non si conoscono attualmente molto dettagli, sta venendo proposto agli studios e alle piattaforme di streaming. Il film racconterà la storia di due risolutori solitari che devono occuparsi dello stesso lavoro. George Clooney e Brad Pitt, secondo quanto rivelato da Deadline, dovrebbero ricevere un compenso milionario. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) I due attorisaranno i protagonisti di unscritto edal regista Jonsaranno i protagonisti di unda Jon. Il progetto, di cui non si conoscono attualmente molto dettagli, sta venendo proposto agli studios e alle piattaforme di streaming. Il film racconterà la storia di due risolutori solitari che devono occuparsi dello stesso lavoro., secondo quanto rivelato da Deadline, dovrebbero ricevere un compenso milionario. ...

Advertising

PGhirotto : @corsario15k Sai fora Brad Pitt.?? - aleniggaz : RT @Succhiandiamo: Ho appena letto che anche Brad Pitt è a zero Oscar vinti. Come me, ci pensate? - puntoevirgola48 : RT @Succhiandiamo: Ho appena letto che anche Brad Pitt è a zero Oscar vinti. Come me, ci pensate? - misonorotta_36 : Sto Antinolfi manco fosse Brad Pitt !! #GFvip - JuKati : @Dorian221190 Sì certo, per me bellissimo era Brad Pitt, tutto qua. ?? -