Brad Pitt e George Clooney, insieme nel nuovo thriller di Jon Watts (Di sabato 25 settembre 2021) George Clooney e Brad Pitt saranno i protagonisti del nuovo film thriller diretto da Jon Watts, regista anche di ”Spider-man: Homecoming’‘, ”Spider-man: Far from Home” e ”Spider-man: No Way Home”. Del progetto non conosciamo tanti dettagli, non c’è ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che è stato proposto a varie studios: Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal e Warner Bros.e alle piattaforme di streaming Apple e Netflix. Pitt e Clooney, di nuovo insieme nel thriller di John Watts Il film racconterà la storia di due risolutori solitari che devono occuparsi dello stesso lavoro. Il Deadline ha rivelato che i due attori dovrebbero ricevere un compenso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)saranno i protagonisti delfilmdiretto da Jon, regista anche di ”Spider-man: Homecoming’‘, ”Spider-man: Far from Home” e ”Spider-man: No Way Home”. Del progetto non conosciamo tanti dettagli, non c’è ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che è stato proposto a varie studios: Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal e Warner Bros.e alle piattaforme di streaming Apple e Netflix., dineldi JohnIl film racconterà la storia di due risolutori solitari che devono occuparsi dello stesso lavoro. Il Deadline ha rivelato che i due attori dovrebbero ricevere un compenso ...

