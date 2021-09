Boxe, Joshua abdica: impresa di Usyk a Londra, è lui il nuovo campione del mondo dei pesi massimi (Di domenica 26 settembre 2021) Match incredibile al Tottenham Hotspur Stadium di Londra tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk. Nell’incontro clou che metteva in palio il titolo Mondiale dei pesi massimi di Boxe il campione in carica è costretto ad abdicare in casa ed è l’ucraino, al termine di una prova eccezionale in cui ripresa dopo ripresa ha sempre più messo in crisi il più quotato e prestante avversario, a diventare il nuovo campione del mondo di quattro cinture quali WBA (Super), IBF, WBO, e IBO che erano in palio in Inghilterra. Decisione unanime ai punti da parte di una giuria onesta e anzi forse fin troppo larga in favore del vincitore, protagonista di un match capolavoro. Classe ed esperienza, è il punto più alto di ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Match incredibile al Tottenham Hotspur Stadium ditra Anthonye Oleksandr. Nell’incontro clou che metteva in palio il titolo Mondiale deidiilin carica è costretto adre in casa ed è l’ucraino, al termine di una prova eccezionale in cui ripresa dopo ripresa ha sempre più messo in crisi il più quotato e prestante avversario, a diventare ildeldi quattro cinture quali WBA (Super), IBF, WBO, e IBO che erano in palio in Inghilterra. Decisione unanime ai punti da parte di una giuria onesta e anzi forse fin troppo larga in favore del vincitore, protagonista di un match capolavoro. Classe ed esperienza, è il punto più alto di ...

Advertising

dan_maze : ogni volta che joshua perde, vince la boxe e vinciamo noi che siamo nel giusto - GianluigiO : annata nera per lo sport inglese, #JOSHUA è arrivato da spaccone già vincitore con la musica di Rocky e il tripudio… - sportface2016 : #Boxe, #Joshua abdica: impresa di #Usyk a Londra, è lui il nuovo campione del mondo dei pesi massimi - ilfilmsportivo : Non è il più noto. Non è un pugile che ama stare sotto i riflettori. Ma qualsiasi appassionato di #boxe conosceva g… - RedDevil927 : Ennesima lezione di BOXE ricevuta da Joshua. Fatti da parte. Vogliamo la finale Usyk - Tyson Fury. Che bello da ved… -