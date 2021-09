Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund: pronostico e formazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Due delle speranze europee della Bundesliga si incontrano oggi, sabato 25 settembre, al Borussenderby, quando il Borussia Monchengladbach ospiterà il Borussia Dortmund al Borussia-Park. Sebbene non sia un derby regionale, questa partita ha ancora quel qualcosa in più in gioco quando le due parti si incontrano, e di solito seguono incontri divertenti. Il calcio di inizio di Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund è previsto alle 18:30. Prepartita Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Due delle speranze europee della Bundesliga si incontrano oggi, sabato 25 settembre, al Borussenderby, quando ilospiterà ilal-Park. Sebbene non sia un derby regionale, questa partita ha ancora quel qualcosa in più in gioco quando le due parti si incontrano, e di solito seguono incontri divertenti. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30. Prepartita: a che punto sono le due ...

carlopao86 : RT @serieAnews_com: La Roma e la Juventus pronte ad andare all'assalto di Zakaria ma lo svizzero non esclude di rinnovare con il Mönchengla… - serieAnews_com : La Roma e la Juventus pronte ad andare all'assalto di Zakaria ma lo svizzero non esclude di rinnovare con il Mönche… - VoceGiallorossa : ???@borussia, Zakaria: 'Mai detto che voglio andare, qui sto bene' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #calciomercato… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #BorussiaMonchengladbach Vs #BorussiaDortmund è una partita della sesta giornata di Bundesliga che s… - iodiuba : Inter, può servire un vice Skriniar: 'idea' a costo zero -