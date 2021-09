Bordeaux-Rennes domenica 26 settembre | ore 13 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 25 settembre 2021) Parte ladi calcio in Ligue 1 e il lunch match vede ildi Petkovic affrontare in casa il. Bella prova nel turno infrasettimanale per i girondini, che hanno impattato per 3 a 3 contro il Montpellier in una gara emozionante e spettacolare. Un punto che fa seguito alla vittoria sul St. Etienne e che InfoBetting: Scommesse Sportive e