Bomba Carrisi | il Prete di Albano confessa | “Ama ancora Romina e lascerà Loredana Ecco perché sta ancora con lei”

Leggi su cityroma

(Di sabato 25 settembre 2021) “saranno presto di nuovo come marito e moglie, quella con la Lecciso è stata una scappatella, lo dico con cognizione di causa, anche se non posso rivelare le mie fonti”: lo dice il sacerdote siciliano don Santino Spartà, detto “ildei vip dello spettacolo” in quanto assiste spiritualmente e pastoralmente molti personaggi del mondo dello spettacolo e nella tv è di casa, in una intervista rilasciata a lafedequotidiana.it Don Santino, che effetto le fa essere chiamato ildei vip nella chiesa umile di Papa Francesco? ” Dei vip lo dice lei e i suoi colleghi. Mi chiamano in questo modo e non ci posso far nulla. Io sono un sacerdote e basta, svolgo il mio apostolato anche nel mondo dello spettacolo e cerco di evangelizzare nel miglior modo possibile. Non so se ci riesco, ci provo”. Secondo ...