Bollettino Covid oggi, sabato 25 settembre: contagi, morti, guariti regione per regione (Di sabato 25 settembre 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a sabato 25 settembre 2021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta l’operazione di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta alla diffusione del Covid-19. Ecco dunque i dati aggiornati, regione per regione, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino. oggi si registrano 3.525 nuovi contagi, 50 morti, 4.451 guariti, 105.151 tamponi molecolari, 481 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 3.497 (-56) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -982 in meno gli attualmente positivi per un totale di 12.574. IL ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a252021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta l’operazione di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta alla diffusione del-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 3.525 nuovi, 50, 4.451, 105.151 tamponi molecolari, 481 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 3.497 (-56) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -982 in meno gli attualmente positivi per un totale di 12.574. IL ...

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - Gazzettino : #covid #italia, #bollettino oggi 25 settembre: nuovi casi in Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna, Abruzzo - fanpage : Ultim'ora Bollettino Covid, i dati di oggi: - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #25settembre #Coronavirus #Covid_19 - lasiciliait : Covid, il bollettino del 25 settembre: in Sicilia 424 nuovi casi, 13 morti ma ricoveri in netto calo… -