Biennale di Venezia, nel padiglione Italia un solo artista, noto a Bergamo: Gian Maria Tosatti (Di sabato 25 settembre 2021) Eugenio Viola, scelto dal ministro Franceschini come curatore del padiglione Italia alla Biennale d’arte di Venezia del prossimo anno, sulla base di una terna selezionata dalla Direzione generale Creatività contemporanea, ha ufficialmente comunicato il nome dell’artista che esporrà nel grande spazio alle Tese dell’Arsenale: è Gian Maria Tosatti. E Bergamo lo conosce, come spiega il presidente Stefano Raimondi: “Noi di The Blank Contemporary Art non possiamo che essere d’accordo ed essere più che felici per Gian Maria Tosatti, artista con cui abbiamo condiviso il lungo percorso dell’ultimo Italian Council con gli episodi di Odessa e di Istanbul del suo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Eugenio Viola, scelto dal ministro Franceschini come curatore delallad’arte didel prossimo anno, sulla base di una terna selezionata dalla Direzione generale Creatività contemporanea, ha ufficialmente comunicato il nome dell’che esporrà nel grande spazio alle Tese dell’Arsenale: è. Elo conosce, come spiega il presidente Stefano Raimondi: “Noi di The Blank Contemporary Art non possiamo che essere d’accordo ed essere più che felici percon cui abbiamo condiviso il lungo percorso dell’ultimon Council con gli episodi di Odessa e di Istanbul del suo ...

