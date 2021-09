Beppe Grillo si schiera con Virginia Raggi e pubblica un fotomontaggio della sindaca in veste di gladiatrice: “Avanti con coraggio” (Di sabato 25 settembre 2021) “Più’ in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai Avanti con coRaggio!”. Il garante M5s Beppe Grillo è intervenuto su Twitter in difesa della candidata sindaca M5s a Roma, dopo che nei giorni scorsi erano uscite notizie di attacchi interni allo stesso Movimento. Grillo, che da quando la leadership è stata affidata a Giuseppe Conte ha ridotto l’esposizione sui temi politici, ha deciso di schierarsi (di nuovo) in difesa della candidata 5 stelle e ha pubblicato un fotomontaggio della sindaca di Roma in veste di gladiatrice romana. Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “Più’ in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo., vaicon coo!”. Il garante M5sè intervenuto su Twitter in difesacandidataM5s a Roma, dopo che nei giorni scorsi erano uscite notizie di attacchi interni allo stesso Movimento., che da quando la leadership è stata affidata a Giuseppe Conte ha ridotto l’esposizione sui temi politici, ha deciso dirsi (di nuovo) in difesacandidata 5 stelle e hato undi Roma indiromana. Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno ...

