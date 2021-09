Beautiful anticipazioni | Shauna è pentita | confessa a Ridge la verità?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 settembre 2021) Non potevano mancare le nostreche ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate di, pronti a scoprire che cosa accadrà? Come sempre arrivano le ultime news e leche ci rivelano la trama di lunedì 27 settembre 2021. Vi ricordiamo che la soap americana non andrà in onda di domenica neppure questa settimana per cui vi diamo appuntamento a lunedì, ore 13,40 su Canale 5. E passiamo alle trame delle prossime puntate della soap americana. Come avrete visto, Steffy e Finn si sono molto avvicinati e il medico sembra volere qualcosa di diverso da lei, forse non la considera solo una paziente, sta nascendo qualcosa?intanto sogna a occhi aperti, mai avrebbe creduto di ritrovare la sua vecchi amica di essere sposata con uno stilista comeForrester. Allo ...