Beatrice di York mamma di una bambina e gli altri gossip della settimana (Di sabato 25 settembre 2021) Ultimo weekend di settembre, è tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb negli ultimi giorni? Dalle lacrime del figlio di Gigi D'Alessio ad Amici (ecco cosa è successo) al ritorno in pubblico di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, fino alla nuova guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt, ai ferri corti per la tenuta acquistata insieme in Francia. Tutto quello che, forse, avete perso.

IOdonna : Si attende l’annuncio del nome scelto per la piccola di Beatrice di York, ma il mondo delle scommesse non ha dubbi:… - FilippoCarmigna : Beatrice di York, svelato il titolo della sua primogenita: sarà nobile, ma non grazie a lei - GossipItalia3 : Beatrice di York, svelato il titolo della sua primogenita: sarà nobile, ma non grazie a lei #gossipitalianews - infoitcultura : Beatrice di York è diventata mamma/ Nata la figlia avuta da Edoardo Mapelli Mozzi - infoitcultura : Beatrice di York, ecco perchè la sua neonata sarà nobildonna (e il figlio della sorella Eugenia no) -