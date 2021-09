Battuta sulla Juventus: Mentana nella bufera! (Di sabato 25 settembre 2021) Enrico Mentana intervenuto a margine della presentazione del progetto Interspac, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno subito suscitato una reazione di stupore. e Ecco il suo intervento: “Il tifo deve essere rispetto per l’avversario, accettazione e tutte queste belle cose. Anche io mi commuovo quando vedo persone che sfidano intemperie e quant’altro di peggio per arrivare dove ci sono condizioni di vita migliori e magari indossano magliette dell’Inter o di altre squadre. A parte quella della Juve, che la mettono così avranno la certezza di non essere espulsi” Le sue parole hanno subito smosso l’animo di alcuni tifosi, che sui social hanno manifestato tutta la loro disapprovazione verso queste dichiarazioni. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) Enricointervenuto a margine della presentazione del progetto Interspac, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno subito suscitato una reazione di stupore. e Ecco il suo intervento: “Il tifo deve essere rispetto per l’avversario, accettazione e tutte queste belle cose. Anche io mi commuovo quando vedo persone che sfidano intemperie e quant’altro di peggio per arrivare dove ci sono condizioni di vita migliori e magari indossano magliette dell’Inter o di altre squadre. A parte quella della Juve, che la mettono così avranno la certezza di non essere espulsi” Le sue parole hanno subito smosso l’animo di alcuni tifosi, che sui social hanno manifestato tutta la loro disapprovazione verso queste dichiarazioni. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

ZZiliani : Dieci punti sulla #Juventus, battuta nel confronto diretto, dopo 5 partite. E un sontuoso parco giocatori finalment… - EdMarini : Da juventino, la battuta di #Mentana mi ha fatto sorridere. Vero che col calcio gli animi si esasperano, ma non ci… - wirko94 : @MrAndrewQ @Gabriele_Vernuz @AldoSciara Penso di avere capito che la battuta sia sulla data sbagliata non su 'diver… - arcoll86 : RT @liviozeta67: A me non fa tristezza che qualcuno faccia una battuta sulla Juventus, ci sta. A me fa tristezza che un sedicente intellett… - giuseppebella : #Mentana é un bravo giornalista ed ha anche la battuta facile. É anche interista. Ci sta che faccia battute sulla J… -