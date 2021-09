“Basta insegnare che Colombo ha scoperto l’America” (Di sabato 25 settembre 2021) È il primo paese europeo in cui la “teoria critica della razza” all’Americana è stata introdotta nella vita scolastica. Siamo in Scozia, dove gli insegnanti sono chiamati a sostenere un “test sul privilegio bianco” e a insegnare ai loro alunni bianchi la consapevolezza del loro “razzismo inconscio” e che il concetto di razza è stato deliberatamente inventato dagli europei. Si tratta poi di “decolonizzare” il curriculum scolastico e gli insegnanti devono spiegare che la razza è “un sistema che serve a sorreggere il capitalismo e l’attuale ordine mondiale”. Mélina Valdelièvre, dirigente di Education Scotland responsabile di questo nuovo curriculum, ha parlato allo Scottish Learning Festival. Racconta il Times che Valdelièvre ha detto che ai bambini non deve più essere insegnato che Cristoforo Colombo ha scoperto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) È il primo paese europeo in cui la “teoria critica della razza” alna è stata introdotta nella vita scolastica. Siamo in Scozia, dove gli insegnanti sono chiamati a sostenere un “test sul privilegio bianco” e aai loro alunni bianchi la consapevolezza del loro “razzismo inconscio” e che il concetto di razza è stato deliberatamente inventato dagli europei. Si tratta poi di “decolonizzare” il curriculum scolastico e gli insegnanti devono spiegare che la razza è “un sistema che serve a sorreggere il capitalismo e l’attuale ordine mondiale”. Mélina Valdelièvre, dirigente di Education Scotland responsabile di questo nuovo curriculum, ha parlato allo Scottish Learning Festival. Racconta il Times che Valdelièvre ha detto che ai bambini non deve più essere insegnato che Cristoforoha...

