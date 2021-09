Basket, Serie A1 2021/2022: buona la prima per Milano, sconfitta Napoli per 73-63 (Di sabato 25 settembre 2021) L’Olimpia Milano parte alla grande nella Serie A1 2021/2022 di Basket. Gli uomini di Messina, infatti, sconfiggono per 73-63 in trasferta la GeVi Napoli in quella che rappresentava la prima partita di questa nuova stagione. La partita dei padroni di casa dura solamente un quarto prima di cedere alla grandissima esperienza degli avversari, finalisti in Supercoppa qualche giorno fa’. Troppi errori al tiro per i ragazzi di Sacripanti soprattutto dalla lunetta. Per Milano bene Shields e Datome (13 punti). In doppia cifra anche Melli e Mitoglou (10 punti). Napoli si può consolare invece con un ottimo Parks (17 punti). COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON RIVIVI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) L’Olimpiaparte alla grande nellaA1di. Gli uomini di Messina, infatti, sconfiggono per 73-63 in trasferta la GeViin quella che rappresentava lapartita di questa nuova stagione. La partita dei padroni di casa dura solamente un quartodi cedere alla grandissima esperienza degli avversari, finalisti in Supercoppa qualche giorno fa’. Troppi errori al tiro per i ragazzi di Sacripanti soprattutto dalla lunetta. Perbene Shields e Datome (13 punti). In doppia cifra anche Melli e Mitoglou (10 punti).si può consolare invece con un ottimo Parks (17 punti). COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON RIVIVI IL LIVE ...

Basket B Supercoppa, Faenza batte Vigevano e vola in finale (72 - 69) Raggisolaris in finale! Faenza batte anche Vigevano (72 - 69) e domani giocherà la sfida decisiva per conquistare la Supercoppa di Serie B. Un successo con il solito copione: partenza lenta e in svantaggio, rimonta, grande difesa e finale in volata implacabile. Petrucci e i liberi di Poggi valgono il +3 nell'ultimo minuto e allo ...

Varese-Brescia è Vertemati contro Magro. Subito il duello tra coach debuttanti La Gazzetta dello Sport Basket, Serie A1 2021/2022: buona la prima per Milano, sconfitta Napoli per 73-63 L'Olimpia Milano è corsara a Napoli nella prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di Messina vincono per 73-63.

