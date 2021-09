Bagno di sangue in famiglia, figlio accoltella madre e scappa: ricercato (Di sabato 25 settembre 2021) figlio accoltella madre e la uccide: 20enne in fuga dopo averla uccisa a coltellate, le forze dell’ordine sono sulle tracce del giovane. Un ragazzo 20enne ha ucciso la madre, Fatna… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 25 settembre 2021)e la uccide: 20enne in fuga dopo averla uccisa a coltellate, le forze dell’ordine sono sulle tracce del giovane. Un ragazzo 20enne ha ucciso la, Fatna… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

