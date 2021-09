Back 4 Blood: Obiettivi e Trofei in Italiano (Di sabato 25 settembre 2021) In anticipo di qualche settimana, quest’oggi sono trapelati sulla rete gli Obiettivi e Trofei di Back 4 Blood, ve li riportiamo a seguire in Italiano. Back 4 Blood: Obiettivi e Trofei Tutto ripulito – Guadagna tutti gli altri Trofei in Back 4 Blood. Recluta atto 4 – Completa l’atto 4 a difficoltà Recluta o superiore Atto 4 Veterano – Completa l’Atto 4 a difficoltà Veterano o superiore Act 4 Cleaner – Completa l’Atto 4 a difficoltà Incubo Benvenuto all’Apocalisse – Buona fortuna là fuori, ne avrai bisogno. Pagato il pedaggio – Completa Il ritorno del diavolo Questo round è su di me – Completa ricerca e salvataggio La colazione può aspettare – Completa L’oscurità prima ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 25 settembre 2021) In anticipo di qualche settimana, quest’oggi sono trapelati sulla rete glidi, ve li riportiamo a seguire inTutto ripulito – Guadagna tutti gli altriin. Recluta atto 4 – Completa l’atto 4 a difficoltà Recluta o superiore Atto 4 Veterano – Completa l’Atto 4 a difficoltà Veterano o superiore Act 4 Cleaner – Completa l’Atto 4 a difficoltà Incubo Benvenuto all’Apocalisse – Buona fortuna là fuori, ne avrai bisogno. Pagato il pedaggio – Completa Il ritorno del diavolo Questo round è su di me – Completa ricerca e salvataggio La colazione può aspettare – Completa L’oscurità prima ...

