Avellino-Potenza, le probabili formazioni (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Vincere, senza se e senza ma. E’ questo l’obiettivo dell’Avellino di Piero Braglia che, oggi pomeriggio alle 14.30 sfida il Potenza di Fabio Gallo. Formazione accomunate dal numero zero nella caselle delle vittorie in questa prime giornata del Girone C di LegaPro. I lupi, dopo i primi segnali positivi arrivato con il Monopoli, vogliono inaugurare il ciclo di due gare interne al meglio. Alla vigilia del match contro i lucani si è rinnovata la tradizione della salita a Montevergine in preghiera da Mamma Schiavona. Il presidente Angelo Antonio D’Agostino ha suonato la carica: ” Credo che sia giunto il momento di vincere la prima partita”. Un messaggio chiaro per i lupi. Squadra che potrà contare anche sul fattore di casa visto il ritorno della Curva Sud sui gradoni del Partenio-Lombardi. Una viglia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Vincere, senza se e senza ma. E’ questo l’obiettivo dell’di Piero Braglia che, oggi pomeriggio alle 14.30 sfida ildi Fabio Gallo. Formazione accomunate dal numero zero nella caselle delle vittorie in questa prime giornata del Girone C di LegaPro. I lupi, dopo i primi segnali positivi arrivato con il Monopoli, vogliono inaugurare il ciclo di due gare interne al meglio. Alla vigilia del match contro i lucani si è rinnovata la tradizione della salita a Montevergine in preghiera da Mamma Schiavona. Il presidente Angelo Antonio D’Agostino ha suonato la carica: ” Credo che sia giunto il momento di vincere la prima partita”. Un messaggio chiaro per i lupi. Squadra che potrà contare anche sul fattore di casa visto il ritorno della Curva Sud sui gradoni del Partenio-Lombardi. Una viglia ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino-#Potenza, le probabili formazioni ** - ottopagine : Avellino - Potenza è già iniziata, niente convocati. Sfida a carte coperte #Avellino - m_freda21 : Avellino vs Potenza vede contrapporsi due squadre che finora non hanno mai ottenuto una vittoria nelle prime giorna… - ottopagine : Potenza, Gallo deve rinunciare a un attaccante. Titolare un ex biancoverde #Avellino - Mediagol : Potenza, Gallo sicuro: “Avellino? Organico alla pari di Palermo, Bari e Catanzaro” -