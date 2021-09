(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tappa a Montevergine per l’. Alla vigilia del match contro il Potenza, il primo di due in casa, la squadra insieme alla società e’ salita inda. Squadra che ha preso parte alla messa delle 9.30. A fate gli onori di casa l’Abate Padre Riccardo Guariglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Avellino in preghiera da Mamma Schiavona ** -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino preghiera

...ROSARIO/TG 2000/METEO 19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/TG 2000 20.50 ITALIA IN- ... 19.55 TROFEO MATTEOTTI Ciclismo 20.40 SERIE C Calcio Monopoli -22.45 GP FRANCIA Vela 2021/...... disegni murali, decorazioni, volte, solai in tufo, luoghi di, scale a chiocciola e tanto ... Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e. Risulta perfettamente comprensibile ...nato ad Avellino il 16 gennaio 1872, fondatore della Pontificia Unione Missionaria (PUM), il Segretariato nazionale della PUM in Polonia ha preparato una raccolta di testi, a carattere formativo e ...