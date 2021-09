ATP Metz 2021 | Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta giocheranno la finale nella Mosella

(Di sabato 25 settembre 2021) Giorno di semifinali all’ATP 250 di, dove nessuna delle due sfide di scena oggi va al terzo set, ma non per questo lo spettacolo è poco. Arrivano inil polacco, che già così fa un bel balzolotta per le ATP Finals, e lo spagnolo, che invece tenta di rientrare in maniera quasi disperatacontesa che porta verso il Pala Alpitour di Torino.prima semici vuole un’ora e mezza aper battere il tedesco Peter Gojowczyk, che inizia più convinto e sfiora due volte il break, ma alla fine è costretto a cedere il primo parziale per 6-4. Il polacco perde il servizio all’inizio del secondo set, ma lo recupera nell’ottavo ...

Advertising

livetennisit : ATP 250 Nur Sultan e Metz: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - Ubitennis : ATP Metz: Murray gioca alla pari con Hurkacz, ma esce sconfitto in due set - sportface2016 : #AtpMetz 2021: il programma di sabato 25 settembre - livetennisit : ATP 250 Nur Sultan e Metz: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - DanielaBersani1 : RT @WeAreTennisITA: Sonego ?? A Metz, il giovane Holger Rune ha battuto il nostro Lorenzo per 6-7 6-4 6-4. Il danese ha vinto così la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Metz

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell'250 di2021 , in riferimento alla giornata di sabato 25 settembre. Hubert Hurkacz sarà il protagonista assoluto di giornata: in campo per la semifinale del singolare, opposto a Peter ...... prima a Como e poi a Banja Luka, portandosi a un passo dalla top - 100. Sul veloce indoor il ... ma il diciottenne danese ha centrato i quarti a(dove è ancora in corsa) e ha accorciato le ...Hubert Hurkacz affronterà Pablo Carreno Busta in finale all'Atp 250 di Metz 2021, dopo due semifinali emozionanti per ambedue i tennisti. Come e quando seguire il match in tv e in streaming ...Mentre in questo momento la maggior parte dei principali tennisti del circuito sono impegnati con la Laver Cup e siamo alle conclusioni dei tornei di Metz e Nur Sultan, è uscito ufficialmente il tabel ...