Atletica, Marcell Jacobs festeggiato da eroe nella ‘sua’ Desenzano. “Ho creduto nel mio sogno” (Di domenica 26 settembre 2021) Giornata di festeggiamenti a Desenzano del Garda (Brescia) per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 di Tokyo è stato celebrato e festeggiato, come promesso da tempo, nella sua città e con la sua gente. L’evento, organizzato dal Comune di Desenzano del Garda in collaborazione con l’agenzia Gruppo Wise e svoltosi al Campo Sportivo Tre Stelle della cittadina bresciana (dove Marcell ha mosso i primi passi nell’Atletica) era intitolato: “Un desenzanese d’oro a Tokyo”, Marcell Jacobs è tornato in patria per essere accolto a braccia aperte dai suoi concittadini. Dopo aver presenziato stamattina all’inaugurazione della nuova pista di Atletica ‘Gabre Garbic’ di Sanpolino ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Giornata di festeggiamenti adel Garda (Brescia) per. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 di Tokyo è stato celebrato e, come promesso da tempo,sua città e con la sua gente. L’evento, organizzato dal Comune didel Garda in collaborazione con l’agenzia Gruppo Wise e svoltosi al Campo Sportivo Tre Stelle della cittadina bresciana (doveha mosso i primi passi nell’) era intitolato: “Un desenzanese d’oro a Tokyo”,è tornato in patria per essere accolto a braccia aperte dai suoi concittadini. Dopo aver presenziato stamattina all’inaugurazione della nuova pista di‘Gabre Garbic’ di Sanpolino ...

SkySport : ?? MURALES PER MARCELL JACOBS ?? Verrà inaugurato questa sera a Desenzano ???? Omaggio all'oro nei 100 metri a Tokyo 20… - loris_assi : RT @atleticaitalia: #atletica TANTI AUGURI MARCELL ???? ?? buon compleanno, campione! Ci hai regalato emozioni che non dimenticheremo mai… - PatriziaOrlan11 : RT @atleticaitalia: #atletica TANTI AUGURI MARCELL ???? ?? buon compleanno, campione! Ci hai regalato emozioni che non dimenticheremo mai… - Mterryf1 : RT @atleticaitalia: #atletica TANTI AUGURI MARCELL ???? ?? buon compleanno, campione! Ci hai regalato emozioni che non dimenticheremo mai… - AleColumn99 : RT @atleticaitalia: #atletica TANTI AUGURI MARCELL ???? ?? buon compleanno, campione! Ci hai regalato emozioni che non dimenticheremo mai… -